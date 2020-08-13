Чт, 13.08.2020
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В четверг возможны дожди; больше осадков ожидается в Видземе

Дождь

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, больше осадков будет в Видземе, сообщает агентство LETA.

Ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха составит от +15 градусов в Видземе до +23 градусов на западе страны, где ожидается более солнечная погода.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, в Вентспилсе ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду.

В Риге ожидается облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +20 градусов.

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