Синоптики сделали прогноз на последние дни августа. И он не радует

В последние дни августа в Латвии часто будут идти дожди, возможны сильные ливни с грозами, сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз Global Forecast System.
В четверг пройдут кратковременные дожди, локально возможны грозовые ливни, но в пятницу осадки ожидаются лишь местами. Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус.
Днем и вечером в субботу в Латвии возможен сильнейшей дождь на этой неделе, а воскресенье будет суше и теплее - воздух прогреется до +23 градусов.
Самая низкая температура воздуха ожидается в ночь на субботу на востоке страны - столбик термометра местами опустится до +5 градусов.
Прогнозы на следующую неделю различаются. Есть вероятность, что под влиянием актициклона первые дни сентября станут более солнечными и теплыми.
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