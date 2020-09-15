В среду в Латвию вернется настоящая жара: потеплеет до +27 градусов

На сегодняшний день рекорд тепла в Латвии для 16 сентября составляет +26,3 градуса, он был установлен в 1964 году.

В среду погода будет преимущественно солнечной, осадков не ожидается. Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 9-13 метров в секунду.

В ночь на среду ожидается слабый ветер, местами образуется туман, а температура воздуха понизится до +9..+15 градусов.

В Риге ночью температура воздуха составит +14 градусов, во второй половине дня она поднимется до +26 градусов. Скорость порывов южного, юго-западного ветра достигнет 12 м/с.