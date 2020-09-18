Пятница будет довольно солнечной и сухой; ветер постепенно стихнет

Осадков не ожидается, воздух прогреется от +12...+15 градусов в восточных районах и до +15...+17 градусов в остальной Латвии.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10-16 метров в секунду, наиболее сильный ветер прогнозируется в Риге и Латгале.

В столице ожидается сухой и преимущественно солнечный день, температура воздуха поднимется до +16 градусов, а ветер стихнет - ближе к вечеру его порывы больше не будут превышать десять метров в секунду.