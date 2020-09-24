Чт, 24.09.2020
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Последний четверг сентября будет по-летнему теплым

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В четверг в Латвии ожидается солнечная погода, с юго-запада увеличится облачность и местами в Курземе возможен кратковременный дождь, сообщает агентство LETA.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха повысится до +20...+25 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге последний четверг сентября будет сухим и солнечным, температура воздуха достигнет +23...+24 градусов.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, национальный рекорд тепла 24 сентября составляет +24,9 градусов в 2015 году в Даугавпилсе.

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