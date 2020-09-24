Последний четверг сентября будет по-летнему теплым

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха повысится до +20...+25 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге последний четверг сентября будет сухим и солнечным, температура воздуха достигнет +23...+24 градусов.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, национальный рекорд тепла 24 сентября составляет +24,9 градусов в 2015 году в Даугавпилсе.