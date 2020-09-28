Пн, 28.09.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Продолжится ли бабье лето? Новый прогноз погоды на эту неделю

Продолжится ли бабье лето? Новый прогноз погоды на эту неделю

Осень в Латвии

ФОТО: Kaspars Nordens

И на этой неделе в Латвии ожидается довольно солнечная погода, а температура воздуха будет выше климатической нормы конца сентября и начала октября, сообщил модератор новостей погоды Латвийского телевидения Том Брицис.

После серого облачного понедельника во вторник облака постепенно начнут рассеиваться, и до субботы будет преимущественно солнечно. До середины недели ожидается слабый восточный ветер, однако во второй половине недели он усилится и на выходных порывами будет достигать скорости 15 метров в секунду.

До субботы температура воздуха днем будет достигать +14...+19 градусов, в среду местами возможны и +20 градусов. Ночи станут холоднее, во вторник с утра местами в Курземе и Земгале может похолодать до +5 градусов, а утром в среду и четверг в Видземе и Латгале - до +4...+6 градусов.

Дожди ожидаются только в воскресенье, когда немного понизится и температура воздуха.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Читать также

НАВЕРХ
Back