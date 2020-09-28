Продолжится ли бабье лето? Новый прогноз погоды на эту неделю

После серого облачного понедельника во вторник облака постепенно начнут рассеиваться, и до субботы будет преимущественно солнечно. До середины недели ожидается слабый восточный ветер, однако во второй половине недели он усилится и на выходных порывами будет достигать скорости 15 метров в секунду.

До субботы температура воздуха днем будет достигать +14...+19 градусов, в среду местами возможны и +20 градусов. Ночи станут холоднее, во вторник с утра местами в Курземе и Земгале может похолодать до +5 градусов, а утром в среду и четверг в Видземе и Латгале - до +4...+6 градусов.

Дожди ожидаются только в воскресенье, когда немного понизится и температура воздуха.