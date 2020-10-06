Вт, 6.10.2020
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В среду местами ожидаются дожди и туман

ФОТО: AFP/SCANPIX

В среду в Латвии ожидается довольно солнечная погода, однако местами - главным образом в Курземе - пройдут кратковременные дожди, сообщает агентство LETA.

Ночью и с утра в Латгале, Селии и восточной части Видземе сгустится туман.

Ожидается слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, ночью температура воздуха опустится до +6...+12 градусов, а днем потеплеет до 15...+19 градусов.

В Риге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +11 градусов ночью до +18 градусов днем.

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