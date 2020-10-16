В ночь на субботу ожидаются заморозки

Благодаря облакам, местами по стране температура воздуха удержится не ниже +1...+3 градусов. Ожидается слабый ветер или безветрие, под чистым небом образуется туман и изморозь.

Слабый ветер сохранится и днем, выглянет солнце, на большей части территории страны осадков не ожидается. Воздух прогреется до +5...+9 градусов.