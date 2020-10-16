Пт, 16.10.2020
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В ночь на субботу ожидаются заморозки

Облака

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ночь на субботу и с утра местами в Латвии, где облака рассеются, температура воздуха понизится до 0...-4 градусов, сообщает агентство LETA.

Благодаря облакам, местами по стране температура воздуха удержится не ниже +1...+3 градусов. Ожидается слабый ветер или безветрие, под чистым небом образуется туман и изморозь.

Слабый ветер сохранится и днем, выглянет солнце, на большей части территории страны осадков не ожидается. Воздух прогреется до +5...+9 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков и значительного ветра. Ночью температура воздуха опустится до +1 градуса, местами в пригороде - до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +7 градусов.

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