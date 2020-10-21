В четверг ожидается дождь и усиление ветра

Ночью по всей стране, начиная с юго-запада, ожидается дождь. Днем временами также возможны осадки. Небо будет преимущественно облачным.

С утра южный, юго-западный ветер усилится, днем перейдет в западный ветер. Скорость порывов ветра во многих регионах достигнет 16-21 м/с, на побережье в Курземе - до 24 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+10 градусов, на западе Курземе - до +12 градусов. Днем температура воздуха составит +12..+15 градусов.