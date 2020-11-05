В четверг ожидается ветреный день; на западе Курземе объявлено предупреждение

В четверг в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 11-16 м/с, а на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе ожидаются порывы ветра до 17-20 м/с, прогнозируют синоптики.
На западе Курземе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение - с 11 до 18 часов на побережье моря ожидаются порывы ветра скоростью до 20 м/с.
Количество облаков увеличится, к вечеру небо над всей территорией Латвии уже будет затянуто облаками. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +7..+11 градусов.
В Риге из-за облаков будет выглядывать солнце, существенных осадков не ожидается. Скорость порывов юго-западного ветра будет достигать 13 м/с, температура воздуха составит +10 градусов.