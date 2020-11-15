Прогноз синоптиков на понедельник: пасмурное небо и дожди

В понедельник, 16 ноября, во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, в Видземе и Земгале - умеренные дожди, прогнозируют синоптики.
Небо будет в основном пасмурным. Скорость южного, юго-восточного ветра увеличится до 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от -1..+2 градусов на востоке страны до +5..+8 в Курземе. Максимальная температура днем будет соответственно от +2..+5 до +7..+10 градусов.
В Риге в понедельник будет пасмурно, возможны небольшие дожди. Скорость ветра в порывах достигнет 12 метров в секунду, температура воздуха составит от +4 градусов утром до +6 во второй половине дня.