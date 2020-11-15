Прогноз синоптиков на понедельник: пасмурное небо и дожди

Небо будет в основном пасмурным. Скорость южного, юго-восточного ветра увеличится до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -1..+2 градусов на востоке страны до +5..+8 в Курземе. Максимальная температура днем будет соответственно от +2..+5 до +7..+10 градусов.