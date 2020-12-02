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На востоке Латвии установилась метеорологическая зима

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

29 ноября на нескольких метеостанциях на востоке Латвии началась метеорологическая зима. В Дагде она наступила на день раньше, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Метеорологическая зима наступает, если по крайней мере пять суток подряд средняя температура воздуха составляет ноль градусов или меньше.

В Алуксне, Гулбене, Резекне, Зосены и Рожупе Ливанского края с воскресенья средняя температура воздуха немного ниже нуля и до четверга останется минусовой.

В Даугавпилсе, Екабпилсе, центральной и западной части страны метеорологическая зима не началась.

В конце недели и в восточных районах температура воздуха поднимется выше нуля, а на следующей неделе мороз усилится, прогнозирует "Global Forecast System".

До середины декабря ожидается мало осадков. Теплее всего будет 5 и 6 декабря, когда в западной и центральной части страны температура воздуха поднимется до +3..+8 градусов.

Возможно, на следующей неделе метеорологическая зима установится на всей территории Латвии.

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