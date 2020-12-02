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В четверг сохранится небольшой мороз

Иллюстративное фото

ФОТО: Oskars Lūsis

В четверг, 3 декабря, в Латвии сохранится небольшой мороз, прогнозируют синоптики.

Небо преимущественно будет затянуто облаками, местами ожидается небольшой снег.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. В течение дня его порывы усилятся до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1..-6 градусов, днем она поднимается до +1..-2 градусов.

В Риге в четверг ожидается облачная погода, временами небо будет проясняться. Существенных осадков не предвидится. Во второй половине дня порывы юго-восточного ветра усилятся до 11 м/с. Температура воздуха составит -3 градуса ночью и около нуля во второй половине дня.

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