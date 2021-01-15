В Латвию пришли сильные морозы; местами объявлено желтое предупреждение
В пятницу в Латвии температура воздуха составит всего до -5...-8 градусов в Курземе и до -12...-15 градусов в восточных районах страны, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии температура воздуха составит всего до -5...-8 градусов в Курземе и до -12...-15 градусов в восточных районах страны, прогнозируют синоптики.
День будет частично солнечным, местами ожидается небольшой снег, местами - главным образом на западе Земгале в связи с тучами со стороны Рижского залива - осадки будут сильнее и снежный покров вырастет на несколько сантиметров.
Слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер усилит ощущение холода.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет светить солнце, а температура воздуха составит около -10 градусов.
В восточной и центральной частях страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном морозе - в ночь на субботу в восточных районах, а в ночь на воскресенье в центральной части страны температура воздуха опустится ниже -20 градусов, сохранится холодная погода и днем.