В Латвию пришли сильные морозы; местами объявлено желтое предупреждение

День будет частично солнечным, местами ожидается небольшой снег, местами - главным образом на западе Земгале в связи с тучами со стороны Рижского залива - осадки будут сильнее и снежный покров вырастет на несколько сантиметров.

Слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер усилит ощущение холода.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет светить солнце, а температура воздуха составит около -10 градусов.