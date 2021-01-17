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Зафиксированный на наблюдательной станции "Елгава" показатель достиг рекорда 1940 года

Иллюстративное фото ФОТО: Folya/Shutterstock

Зарегистрированная в воскресенье утром на станции "Елгава" температура воздуха (-30,8 градусов), опустилась до рекордного уровня холода 17 января, констатированного в Елгаве в 1940 году, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Расположение наблюдательной станции изменилось, и только в последние годы она находится в Стальгене - примерно в 15 километрах от Елгавы.

Последний раз в Латвии столбик термометра опускался до -31 градуса 7 января 2017 года. В то время такие сильные морозы ударили по востоку страны.

Вторая самая низкая температура воздуха минувшей ночью была зафиксирована в Бауске - -28,2 градуса.

В Рижском аэропорту температура опустилась до -25 градусов, а в центре столицы - до неполных -18 градусов.

В Латгале температура воздуха ночью понизилась до -21..-25 градусов, а на станциях наблюдения в Курземе минимальная температура воздуха ночью была от -7,3 градуса в Колке до -22,2 градуса в Руцаве.

Зарегистрированные в Стальгене -30,8 градуса также стали самой низкой температурой, зарегистрированной прошедшей ночью в Европе, за пределами России.

17 января 1940 года столбик термометра в Латвии опустился до -42 градусов.

Галерея: зимняя Рига

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