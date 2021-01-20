Синоптики: снегопад усилится; возможна метель
В среду порывы южного, юго-восточного ветра в Латвии составят 9-14 метров в секунду, ожидается небольшая метель, прогнозируют синоптики.
В среду порывы южного, юго-восточного ветра в Латвии составят 9-14 метров в секунду, ожидается небольшая метель, прогнозируют синоптики.
Ближе к вечеру в Курземе усилится снегопад, затем зона осадков переместится в центральные регионы страны.
Температура воздуха повысится до -5...-10 градусов, теплее будет вечером в Курземе.
В Риге ожидается небольшой снег, вечером возможна метель. Южный, юго-восточный ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около -6 градусов.