Ср, 20.01.2021
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Синоптики: снегопад усилится; возможна метель

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду порывы южного, юго-восточного ветра в Латвии составят 9-14 метров в секунду, ожидается небольшая метель, прогнозируют синоптики.

Ближе к вечеру в Курземе усилится снегопад, затем зона осадков переместится в центральные регионы страны.

Температура воздуха повысится до -5...-10 градусов, теплее будет вечером в Курземе.

В Риге ожидается небольшой снег, вечером возможна метель. Южный, юго-восточный ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около -6 градусов.

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