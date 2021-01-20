Ср, 20.01.2021
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В ближайшие сутки ожидаются сильный снег и дождь, потеплеет до +5 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С вечера среды до утра четверга в Латвии начиная с запада ожидается снегопад и небольшая метель, во многих районах снег будет сильным и перейдет в дождь, прогнозируют синоптики.

Желтое предупреждение о снегопаде и обледенении Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии действует на всей территории страны. Толщина снежного покрова местами увеличится на семь сантиметров, ухудшится видимость, дороги и тротуары будут покрыты льдом, движение транспорта и пешеходов может быть затруднено.

В четверг во многих местах пройдет дождь, а на востоке страны еще ожидается снег. С запада сквозь облака будет светить солнце. Также ожидается туман.

При умеренном южном ветре температура воздуха поднимется до +1…+ 5 градусов.

В Риге ожидается сильный снегопад и метель, в конце ночи снег сменится дождем и гололедом, в четверг днем осадки прекратятся. Воздух прогреется до +3 градусов.

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