В ближайшие сутки ожидаются сильный снег и дождь, потеплеет до +5 градусов

Желтое предупреждение о снегопаде и обледенении Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии действует на всей территории страны. Толщина снежного покрова местами увеличится на семь сантиметров, ухудшится видимость, дороги и тротуары будут покрыты льдом, движение транспорта и пешеходов может быть затруднено.

В четверг во многих местах пройдет дождь, а на востоке страны еще ожидается снег. С запада сквозь облака будет светить солнце. Также ожидается туман.

При умеренном южном ветре температура воздуха поднимется до +1…+ 5 градусов.

В Риге ожидается сильный снегопад и метель, в конце ночи снег сменится дождем и гололедом, в четверг днем осадки прекратятся. Воздух прогреется до +3 градусов.