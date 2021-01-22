В субботу ожидается туман и небольшой дождь
В субботу на большей части территории Латвии будет туман, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В субботу на большей части территории Латвии будет туман, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Небо в основном будет облачным, на дорогах образуется лед. Слабый или умеренный южный и юго-западный ветер сменится юго-восточным ветром.
Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В субботу вечером в Курземе и местами в центральной части страны ожидаются умеренные дожди.
В Риге в субботу ожидается туман, ночью и вечером пойдет небольшой дождь. При слабом южном ветре температура воздуха составит +1...+3 градуса.