Пт, 22.01.2021
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В субботу ожидается туман и небольшой дождь

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу на большей части территории Латвии будет туман, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Небо в основном будет облачным, на дорогах образуется лед. Слабый или умеренный южный и юго-западный ветер сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В субботу вечером в Курземе и местами в центральной части страны ожидаются умеренные дожди.

В Риге в субботу ожидается туман, ночью и вечером пойдет небольшой дождь. При слабом южном ветре температура воздуха составит +1...+3 градуса.

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