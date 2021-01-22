В субботу ожидается туман и небольшой дождь

Небо в основном будет облачным, на дорогах образуется лед. Слабый или умеренный южный и юго-западный ветер сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В субботу вечером в Курземе и местами в центральной части страны ожидаются умеренные дожди.