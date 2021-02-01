Пн, 1.02.2021
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В понедельник местами воздух прогреется до +2 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник в Латвии по всей стране ожидается кратковременный снег, но идущие моря тучи местами на северо-западе Видземе принесут длительный и сильный снегопад, сообщает агентство LETA.

Начиная с запада, облаков станет меньше, более солнечный день ожидается в Курземе и Земгале.

Ожидается слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха днем составит +2...-3 градуса.

В Риге значительных осадков не ожидается, в течение дня снизится облачность, будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до нуля градусов.

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