Ночью местами похолодает до -23 градусов
В пятницу температура воздуха в Латвии останется низкой, ожидается небольшая облачность, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.
В пятницу температура воздуха в Латвии останется низкой, ожидается небольшая облачность, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.
Местами в Курземе и в западной части Земгале пойдет снег. Ветер слабый или умеренный с севера, в Латгале порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха на большей части территории страны ночью опустится до -16...- 23 градусов, на западном побережье Рижского залива до -9 градусов.
Максимальная дневная температура воздуха ожидается от -3...- 5 градусов на побережье Курземе до -10...- 13 градусов в восточных регионах страны.
В пятницу в Риге будет малооблачно, без осадков. Будет дуть северный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -11 градусов в Юрмале до -20 градусов на восточной границе Риги; днем потеплеет до -7 градусов.