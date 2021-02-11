Ночью местами похолодает до -23 градусов

Местами в Курземе и в западной части Земгале пойдет снег. Ветер слабый или умеренный с севера, в Латгале порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха на большей части территории страны ночью опустится до -16...- 23 градусов, на западном побережье Рижского залива до -9 градусов.

На востоке страны действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе.

Максимальная дневная температура воздуха ожидается от -3...- 5 градусов на побережье Курземе до -10...- 13 градусов в восточных регионах страны.