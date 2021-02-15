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В понедельник ожидается солнечная погода с небольшим снегом

ФОТО: LETA

В понедельник, 15 февраля, в Латвии ожидается довольно солнечная погода с облаками, возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит -1..-6 градусов, на востоке страны - до -5..-9 градусов, ветра почти не будет.

В Риге осадков не ожидается, температура воздуха днем составит -4 градуса.

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