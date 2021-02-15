В понедельник ожидается солнечная погода с небольшим снегом
В понедельник, 15 февраля, в Латвии ожидается довольно солнечная погода с облаками, возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 15 февраля, в Латвии ожидается довольно солнечная погода с облаками, возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит -1..-6 градусов, на востоке страны - до -5..-9 градусов, ветра почти не будет.
В Риге осадков не ожидается, температура воздуха днем составит -4 градуса.