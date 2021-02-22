Ригу накрыло густым туманом

Напомним, в связи с погодными условиями в Риге и по всей Латвии значительно ухудшилось качество воздуха, поэтому жителей призывают в рамках возможного ограничить пребывание вне помещений, сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.

По данным самоуправления, сейчас в Латвии царит неблагоприятная для рассеивания загрязнения воздуха погода, в частности, слабый ветер, кроме того, происходит инверсия в атмосфере - теплые слои воздуха встали над более холодными, поэтому загрязнение находится под таким своеобразным куполом.

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Людям с заболеваниями дыхательных путей и проблемами с сердцем и сосудами рекомендуется ограничить прогулки и физическую нагрузку на свежем воздухе. Каждому, у кого заболит горло или начнется кашель, стоит ограничить физические нагрузки, прогулки и другие активности на свежем воздухе, отметили в самоуправлении.