Ригу накрыло густым туманом
Под влиянием необычной погоды в Риге и по всей Латвии значительно ухудшилось качество воздуха, образовалась густая дымка. Посмотрите, какие картины открываются на улицах города в условиях тумана.
Под влиянием необычной погоды в Риге и по всей Латвии значительно ухудшилось качество воздуха, образовалась густая дымка. Посмотрите, какие картины открываются на улицах города в условиях тумана.
Напомним, в связи с погодными условиями в Риге и по всей Латвии значительно ухудшилось качество воздуха, поэтому жителей призывают в рамках возможного ограничить пребывание вне помещений, сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.
По данным самоуправления, сейчас в Латвии царит неблагоприятная для рассеивания загрязнения воздуха погода, в частности, слабый ветер, кроме того, происходит инверсия в атмосфере - теплые слои воздуха встали над более холодными, поэтому загрязнение находится под таким своеобразным куполом.
Галерея: Ригу накрыло густым туманом
Людям с заболеваниями дыхательных путей и проблемами с сердцем и сосудами рекомендуется ограничить прогулки и физическую нагрузку на свежем воздухе. Каждому, у кого заболит горло или начнется кашель, стоит ограничить физические нагрузки, прогулки и другие активности на свежем воздухе, отметили в самоуправлении.
Как свидетельствует актуальный прогноз RigaairTEXT, в понедельник и в последующие два дня практически на всей территории Риги качество воздуха будет плохим. Ситуация с загрязнением может улучшиться в среду, особенно на территориях за пределами центра города. Причина загрязнений - повышенная концентрация частиц PM2.5 un PM10 в воздухе.