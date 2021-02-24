В среду местами потеплеет до +10 градусов

Тепло, повышенная влажность и ветер будут способствовать быстрому таянию снега. В пятницу на большей части территории страны снег уже растает.

Галерея: Зима в Риге

Качество воздуха будет лучше, чем в предыдущие четыре дня, но в крупных городах останется плохим.

В Риге сегодня не ожидается значительных осадков, температура воздуха составит около +8 градусов.