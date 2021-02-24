В среду местами потеплеет до +10 градусов
В среду воздух в Латвии прогреется до +3..+8 градусов, местами на западе Курземе и Земгале - до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду воздух в Латвии прогреется до +3..+8 градусов, местами на западе Курземе и Земгале - до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Тепло, повышенная влажность и ветер будут способствовать быстрому таянию снега. В пятницу на большей части территории страны снег уже растает.
Галерея: Зима в Риге
Качество воздуха будет лучше, чем в предыдущие четыре дня, но в крупных городах останется плохим.
В Риге сегодня не ожидается значительных осадков, температура воздуха составит около +8 градусов.
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