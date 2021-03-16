Во вторник перед похолоданием температура воздуха поднимется до +7 градусов

На главных дорогах условия езды осложнены на Айнажском шоссе от Берги до поворота на Бирини, на Видземском шоссе от Риги до Вангажи, на Рижской окружной дороге от Балтэзерса до Саулкалне, на Даугавпилсском шоссе от Риги до Ницгале, на Вентспилсском шоссе от Кудры до Усмы, на Резекненском шоссе от Екабпилса до Варакляны, на всем протяжении Кокнесского шоссе.