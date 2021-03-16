Во вторник перед похолоданием температура воздуха поднимется до +7 градусов
Во вторник в Латвии на солнце воздух прогреется до +2...+7 градусов, а в последующие дни похолодает, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии на солнце воздух прогреется до +2...+7 градусов, а в последующие дни похолодает, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются небольшие либо кратковременные осадки - дождь, снег и град. Ветер слабый.
Во всех регионах из-за обледенения осложнены условия передвижения по главным и региональным дорогам, сообщает Latvijas valsts ceļi. На дорогах работают 72 единицы зимней техники.
На главных дорогах условия езды осложнены на Айнажском шоссе от Берги до поворота на Бирини, на Видземском шоссе от Риги до Вангажи, на Рижской окружной дороге от Балтэзерса до Саулкалне, на Даугавпилсском шоссе от Риги до Ницгале, на Вентспилсском шоссе от Кудры до Усмы, на Резекненском шоссе от Екабпилса до Варакляны, на всем протяжении Кокнесского шоссе.
Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Риги, Айзкраукле, Добеле, Кулдиги, Огре и Тукумса.