Чт, 18.03.2021
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Сегодня в Латвии день станет длиннее ночи. В субботу наступит равноденствие

ФОТО: pexels.com

В четверг день в Латвии будет уже длиннее ночи, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.

Равноденствие, или начало астрономической весны наступит в субботу в 11.37, но уже за два дня до этого длительность светового дня превысит длительность ночи.

Сегодня ожидается переменная облачность, местами выпадет снег. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит 0..+4 градуса.

В Риге не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит около +2 градусов.

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