Сегодня в Латвии день станет длиннее ночи. В субботу наступит равноденствие
В четверг день в Латвии будет уже длиннее ночи, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.
В четверг день в Латвии будет уже длиннее ночи, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.
Равноденствие, или начало астрономической весны наступит в субботу в 11.37, но уже за два дня до этого длительность светового дня превысит длительность ночи.
Сегодня ожидается переменная облачность, местами выпадет снег. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит 0..+4 градуса.
В Риге не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит около +2 градусов.