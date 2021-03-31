В среду будет тепло, но возможны осадки

Максимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, в случае солнечной погоды станет теплее, местами в Земгале и Латгале столбик термометра в тени поднимется выше +15 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается. Если выглянет солнце, температура воздуха поднимется выше +10 градусов.

С севера к Латвии приближается холодный атмосферный фронт, который в ближайшие сутки принесет не только дождь, но и снег.