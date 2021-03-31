Ср, 31.03.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В среду будет тепло, но возможны осадки

Иллюстративное фото ФОТО: Renāte Briede/LETA

В среду местами в Латвии ожидается моросящий дождь, больше осадков ожидается на севере Курземе и в Видземе, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, в случае солнечной погоды станет теплее, местами в Земгале и Латгале столбик термометра в тени поднимется выше +15 градусов.

Будет дуть умеренный западный ветер.

В Риге значительных осадков не ожидается. Если выглянет солнце, температура воздуха поднимется выше +10 градусов.

С севера к Латвии приближается холодный атмосферный фронт, который в ближайшие сутки принесет не только дождь, но и снег.

НАВЕРХ
Back