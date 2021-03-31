Апрель принесет в Латвию похолодание

В среду вечером и в четверг в Латвии ожидаются дождь и снег, на юге страны снег будет сильным, начиная с северо-запада страны, небо прояснится и выглянет солнце. Максимальная температура воздуха в первый день апреля составит +4...+9 градусов.

В ночь на пятницу температура воздуха понизится до +1...-4 градусов, днем ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки, а температура воздуха не превысит +9 градусов.

В ночь на субботу и воскресенье столбик термометра также опустится немного ниже нуля, но дни станут более солнечными. На Пасху, вероятно, температура воздуха поднимется немного выше +10 градусов. Скорее всего, сильных осадков не будет.

Согласно долгосрочным прогнозам, в апреле погода будет изменчивой, а среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы или выше нее.