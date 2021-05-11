Воздух местами прогрелся до +28 градусов. Так же жарко будет и в среду
Днем во вторник в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура воздуха поднялась до +27...+28 градусов, сообщает агентство LETA.
Днем во вторник в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура воздуха поднялась до +27...+28 градусов, сообщает агентство LETA.
Это самая высокая температура воздуха в Латвии с лета прошлого года.
На большей части территории Латвии воздух прогрелся до +23...+26 градусов, относительная влажность снизилась до 20-30%. В западных и центральных районах порывы южного, юго-восточного ветра усилились до 12-15 метров в секунду.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и в 2018 году на западном побережье Курземе температура воздуха 11 мая повысилась до +28 градусов, а рекорд жары в этот день был установлен в 1981 году, когда воздух прогрелся до +28,8 градусов.
Ночью и с утра сохранится преимущественно ясная погода, но в течение дня с юго-востока появятся губчатые облака, осадков не ожидается.
Ночью будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до +8...+14 градусов, местами на востоке страны - до +5 градусов.
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Днем порывы юго-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. На курземском побережье Рижского залива воздух прогреется до +14...+19 градусов, в Латгале - до +22...+24 градусов, в других районах страны - до +24...+28 градусов.
В Риге в среду ожидается сухая и солнечная погода, юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от +13 градусов на рассвете до +26 градусов днем.