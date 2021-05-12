Температура воздуха в Риге достигла +27 градусов

Это самая высокая температура воздуха в столице с 16 сентября прошлого года.

В прошлом году отметка в +27 градусов впервые была зафиксирована в Риге 18 июня, когда воздух прогрелся до +30 градусов. В мае 2020 года максимальная температура в центре Риги составила +20,6 градуса.

В 2019 году с 18-го по 22 мая температура воздуха в столице пять дней подряд достигала +27...+28 градусов, а в 2013 году +27 градусов в Риге впервые было зафиксировано 13 мая.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха в стране в 15:00 была в Айнажи, где воздух прогрелся до +27,3 градуса. Прохладнее всего было на Колке, где термометры показывали +14,6 градуса.