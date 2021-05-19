Ср, 19.05.2021
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В среду пройдут небольшие дожди, в Курземе будет солнечно

ФОТО: Patrīcija Eglīte/LETA

В среду, 19 мая, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, в центральной и восточной части страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Дождь будет преимущественно слабым. В Курземе ожидается солнечная погода. Ветер слабый, умеренный с запада и севера.

Температура воздуха составит +9...+14 градусов, на западе Латвии до +18 градусов.

В Риге возможны дожди, ветер умеренный северный, северо-западный, воздух прогреется до +13 градусов.

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