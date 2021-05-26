Суровый прогноз на среду: действует предупреждение синоптиков
В среду во многих регионах Латвии идет сильный дождь, но зона осадков постепенно отступает с юга, сообщают синоптики.
В среду во многих регионах Латвии идет сильный дождь, но зона осадков постепенно отступает с юга, сообщают синоптики.
Во второй половине дня и вечером во многих регионах еще ожидаются ливни, в центральной части и на востоке страны также грозы, местами с градом и сильными порывами ветра.
Сильные порывы ветра в центральных и восточных регионах ожидаются также утром и в первой половине дня. В Видземе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение - с 9:00 до 12:00 местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.
В первой половине дня температура воздуха понизится, а к вечеру повысится до +11...+17 градусов.
В Риге во вторник утром идет сильный дождь. Во второй половине дня может выглянуть солнце, ожидается кратковременный дождь, возможны грозовые ливни с градом. Будет дуть порывистый западный и южный ветер. Температура воздуха в первой половине дня понизится до +9 градусов, днем воздух прогреется до +14 градусов.