Суровый прогноз на среду: действует предупреждение синоптиков

Во второй половине дня и вечером во многих регионах еще ожидаются ливни, в центральной части и на востоке страны также грозы, местами с градом и сильными порывами ветра.

Сильные порывы ветра в центральных и восточных регионах ожидаются также утром и в первой половине дня. В Видземе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение - с 9:00 до 12:00 местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В первой половине дня температура воздуха понизится, а к вечеру повысится до +11...+17 градусов.