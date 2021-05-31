Ночью похолодало до нуля градусов. В понедельник воздух прогреется до +19

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пять часов утра холоднее всего было в Зосены, где температура упала до +0,1 градуса.

День будет преимущественно солнечным, к вечеру усилится облачность. Температура воздуха составит +16…+19 градусов, на побережье местами до +13 градусов.