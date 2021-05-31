Пн, 31.05.2021
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Ночью похолодало до нуля градусов. В понедельник воздух прогреется до +19

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На рассвете температура воздуха в Латвии местами опустилась до 0...+4 градусов, свидетельствуют данные со станций метеонаблюдения.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пять часов утра холоднее всего было в Зосены, где температура упала до +0,1 градуса.

День будет преимущественно солнечным, к вечеру усилится облачность. Температура воздуха составит +16…+19 градусов, на побережье местами до +13 градусов.

В Риге также в течение дня увеличится облачность, температура воздуха составит до +18 градусов, у моря - до +15 градусов.

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