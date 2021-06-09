В четверг потеплеет до +25 градусов, местами возможны грозы
В четверг во многих районах Латвии также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а на побережье будет в основном сухо и солнечно, прогнозируют синоптики.
В четверг во многих районах Латвии также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а на побережье будет в основном сухо и солнечно, прогнозируют синоптики.
Ночью и рано утром местами образуется туман, в восточной части страны пройдут локальные осадки. При слабом ветре и безветрии температура воздуха опустится до +8…+15 градусов.
В течение дня во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозы и проливной дождь, возможны град и порывистый ветер.
Ветер будет преимущественно северный, а температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.
В четверг в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков и слабый или умеренный северный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +15 градусов, днем до +23 градусов.
В среду третий день подряд в восточной части страны действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о грозах, проливных дождях, сильных порывах ветра и возможном граде.