В четверг потеплеет до +25 градусов, местами возможны грозы

Ночью и рано утром местами образуется туман, в восточной части страны пройдут локальные осадки. При слабом ветре и безветрии температура воздуха опустится до +8…+15 градусов.

В течение дня во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозы и проливной дождь, возможны град и порывистый ветер.

Ветер будет преимущественно северный, а температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.

В четверг в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков и слабый или умеренный северный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +15 градусов, днем до +23 градусов.