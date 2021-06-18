Пт, 18.06.2021
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В пятницу ожидается жара до +30 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Jacalyn Beales/Unsplash

В понедельник по всей Латвии ожидается ясная, сухая и солнечная погода, сообщает агентство LETA.

Днем температура воздуха поднимется до +27...+30 градусов, лишь на части побережья местами не будет теплее +25 градусов.

В прошлый раз температура воздуха +30 градусов была зарегистрирована в Латвии 16 августа прошлого года.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

И в Риге весь день ожидается солнечная погода, температура воздуха поднимется до +29...+30 градусов.

Сегодня действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильной жаре и высоком ультрафиолетовом излучении, поэтому с 11:00 до 16:00 нежелательно находиться на солнце.

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