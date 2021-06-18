В пятницу ожидается жара до +30 градусов
В понедельник по всей Латвии ожидается ясная, сухая и солнечная погода, сообщает агентство LETA.
В понедельник по всей Латвии ожидается ясная, сухая и солнечная погода, сообщает агентство LETA.
Днем температура воздуха поднимется до +27...+30 градусов, лишь на части побережья местами не будет теплее +25 градусов.
В прошлый раз температура воздуха +30 градусов была зарегистрирована в Латвии 16 августа прошлого года.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.
И в Риге весь день ожидается солнечная погода, температура воздуха поднимется до +29...+30 градусов.
Сегодня действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильной жаре и высоком ультрафиолетовом излучении, поэтому с 11:00 до 16:00 нежелательно находиться на солнце.