В пятницу ожидается жара до +30 градусов

Днем температура воздуха поднимется до +27...+30 градусов, лишь на части побережья местами не будет теплее +25 градусов.

В прошлый раз температура воздуха +30 градусов была зарегистрирована в Латвии 16 августа прошлого года.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

И в Риге весь день ожидается солнечная погода, температура воздуха поднимется до +29...+30 градусов.