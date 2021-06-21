Сильная жара и кратковременные дожди: прогноз погоды на вторник

Грозы местами будут сопровождаться не только интенсивными ливнями, но и градом и сильными порывами ветра.

Ночь на вторник будет очень теплой - температура воздуха составит +17...+24 градуса. Днем ожидается +29…+34 градуса.

Прежний рекорд для 22 июня в Латвии был зарегистрирован в 1936 году, когда столбик термометра поднялся до отметки +31,2 градуса.