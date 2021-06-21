Сильная жара и кратковременные дожди: прогноз погоды на вторник
Во вторник в Латвии сохранится рекордная жара, но во второй половине дня и вечером в ряде регионов пройдут кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии сохранится рекордная жара, но во второй половине дня и вечером в ряде регионов пройдут кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Грозы местами будут сопровождаться не только интенсивными ливнями, но и градом и сильными порывами ветра.
Ночь на вторник будет очень теплой - температура воздуха составит +17...+24 градуса. Днем ожидается +29…+34 градуса.
Прежний рекорд для 22 июня в Латвии был зарегистрирован в 1936 году, когда столбик термометра поднялся до отметки +31,2 градуса.
В Риге во вторник будет небольшая облачность, во второй половине дня и вечером возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит до +24 градусов, в пригородах - от +21 до +23 градусов. Днем ожидается жара до +33 градусов.