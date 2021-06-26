Синоптики сделали новый прогноз на июль. Будет жарко
В июле в Латвии ожидается довольно высокое атмосферное давление, поэтому и температура воздуха будет выше, чем в другие годы, сообщает агентство LETA.
В июле в Латвии ожидается довольно высокое атмосферное давление, поэтому и температура воздуха будет выше, чем в другие годы, сообщает агентство LETA.
Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствует, что все недели июля в Латвии ожидаются значительно теплее нормы. В мае эти прогнозы свидетельствовали о холодном июне, но с приходом неожиданной жары изменились и прогнозы на все лето.
И Институт метеорологии Дании указывает, что изначальные прогнозы о холодном и влажном лете в регионе Балтийского моря не исполнились, согласно новейшим данным за теплым июнем последуют теплый июль и первая половина августа, в свою очередь в конце августа и в сентябре погода может стать выраженно осенней - прохладной, дождливой и ветреной.
Несмотря на то, что в июле прогнозируется антициклон, обычно означающий солнечную и сухую погоду, версии по поводу количества осадков различаются. Скорее всего, антициклон не будет сильным, кроме того, из-за прогревшегося в июне Балтийского моря ожидается повышение влажности воздуха, поэтому часто будут образовываться дождевые и грозовые тучи.
Ожидается, что тепло будет устойчивым, однако нынешние прогнозы не свидетельствуют, что в ближайшее время ожидается столь сильная жара, которая была в последнюю неделю. Ожидается, что по ночам температура воздуха будет держаться в пределах +12...+20 градусов, а днем - в пределах +22...+30 градусов. Ожидается главным образом слабый ветер переменчивого направления.