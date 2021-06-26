Синоптики сделали новый прогноз на июль. Будет жарко

Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствует, что все недели июля в Латвии ожидаются значительно теплее нормы. В мае эти прогнозы свидетельствовали о холодном июне, но с приходом неожиданной жары изменились и прогнозы на все лето.

И Институт метеорологии Дании указывает, что изначальные прогнозы о холодном и влажном лете в регионе Балтийского моря не исполнились, согласно новейшим данным за теплым июнем последуют теплый июль и первая половина августа, в свою очередь в конце августа и в сентябре погода может стать выраженно осенней - прохладной, дождливой и ветреной.

Несмотря на то, что в июле прогнозируется антициклон, обычно означающий солнечную и сухую погоду, версии по поводу количества осадков различаются. Скорее всего, антициклон не будет сильным, кроме того, из-за прогревшегося в июне Балтийского моря ожидается повышение влажности воздуха, поэтому часто будут образовываться дождевые и грозовые тучи.