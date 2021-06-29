Вторник будет теплым, местами возможны дожди
Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность, больше облаков будет в восточной части страны, сообщает агентство LETA.
Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность, больше облаков будет в восточной части страны, сообщает агентство LETA.
Местами возможен кратковременный дождь, в Латгале - гроза.
Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +22...+27 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, осадки - маловероятный. При слабом или умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +25 градусов.
Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды предупреждает, что в части лесов Курземе и Видземе высокая пожароопасность.