Вт, 29.06.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Вторник будет теплым, местами возможны дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность, больше облаков будет в восточной части страны, сообщает агентство LETA.

Местами возможен кратковременный дождь, в Латгале - гроза.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +22...+27 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, осадки - маловероятный. При слабом или умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +25 градусов.

Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды предупреждает, что в части лесов Курземе и Видземе высокая пожароопасность.

НАВЕРХ
Back