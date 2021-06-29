Вторник будет теплым, местами возможны дожди

Местами возможен кратковременный дождь, в Латгале - гроза.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +22...+27 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, осадки - маловероятный. При слабом или умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +25 градусов.