В первое воскресенье июля ожидается жара до +28 градусов: желтое предупреждение остается в силе
В воскресенье, 4 июля, в Латвии ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 4 июля, в Латвии ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного.
В Риге солнце иногда будут закрывать облака, дождя не будет, а воздух прогреется до +27...+28 градусов.
Погода определяется южным краем антициклона.
Ультрафиолетовое излучение остается высоким, поэтому нежелательно долгое время находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов.