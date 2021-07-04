Вс, 4.07.2021
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В первое воскресенье июля ожидается жара до +28 градусов: желтое предупреждение остается в силе

ФОТО: LETA

В воскресенье, 4 июля, в Латвии ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге солнце иногда будут закрывать облака, дождя не будет, а воздух прогреется до +27...+28 градусов.

Погода определяется южным краем антициклона.

Желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе, включая Ригу, остается в силе.

Ультрафиолетовое излучение остается высоким, поэтому нежелательно долгое время находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов.

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