Во вторник действует красное предупреждение о сильной жаре. Местами пройдет проливной дождь

Синоптики прогнозируют, что вечером будет больше осадков. До этого солнце будет нагревать воздух до +29...+ 34 градусов. В основном будет дуть слабый ветер.

В Риге возможна гроза, температура воздуха может достигать +33 градусов.

На погоду будет влиять зона высокого давления, а также циклон в Центральной Европе. Атмосферное давление в Латвии - 1015-1018 гектопаскалей на уровне моря.

До пятницы на всей территории страны действует красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре до +34 градусов. Во многих частях страны также действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

В ночь на вторник в Айнажи выпало 54 миллиметра осадков, что примерно соответствует месячной норме, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Поздно вечером в понедельник очень сильный дождь с грозой прошел также в Юрмале, в Каугури.

В понедельник во второй половине дня над Даугавпилсом разразилась гроза с сильным ветром и дождем, местами были сломаны деревья. Грозовая туча миновала Даугавпилсскую наблюдательную станцию, расположенную у Ругельского водохранилища - там не было ни осадков, ни сильного ветра.

Ранним утром вторника в Латвии в основном сухая и солнечная погода, в Земгале более облачно. Температура воздуха начинает повышаться; минимальная температура ночью была от +16 градусов в районе Зилупе до +23 градусов в Риге.

Максимальная температура воздуха в понедельник составила от +25,5 градуса в Колке и Даугавгриве до +32,1 градуса в Даугавпилсе. Рекорд жары 12 июля был побит в Даугавпилсе, Екабпилсе и Резекне.