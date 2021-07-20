Ночью местами похолодает до +10 градусов
Ночью местами в Латвии ожидаются дожди, а температура воздуха может упасть до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью местами в Латвии ожидаются дожди, а температура воздуха может упасть до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью на территории Латвии ожидается переменная облачность, в некоторых местах пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный ветер, на побережье - умеренный северо-западный ветер.
В отдельных регионах страны возможен туман. Столбики термометров ночью опустятся до +10…+15 градусов, местами на побережье - до +16…+18 градусов.
В столице небо будет ясным, осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер - от слабого до умеренного, температура не опустится ниже +17…+18 градусов.
В Риге облачность будет чередоваться с солнцем, но день пройдет без осадков. Будет дуть северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +22…+24 градуса.
Галерея: Лето в Латвии