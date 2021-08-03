Вт, 3.08.2021
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Во вторник воздух прогреется максимум до +22 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, температура воздуха поднимется до +18...+22 градусов, сообщает агентство LETA.

Местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, в Видземе с порывами до 12-15 метров в секунду.

В Риге сильных осадков не прогнозируется, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов.

Больше не действует ни одно предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пожароопасность снизилась.

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