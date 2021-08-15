Будет ветрено! Прогноз синоптиков на следующую неделю
На следующей неделе в Латвии из-за циклона ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе в Латвии из-за циклона ожидаются дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Наибольшее количество осадков прогнозируется в период со второй половины дня понедельника по четверг, а самым ветреным днем может быть среда, когда на побережье ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью около 20 метров в секунду.
В следующие выходные, вероятно, повысится атмосферное давление, в свою очередь количество осадков и скорость ветра уменьшатся.
Температура воздуха ночью в основном будет опускаться до +10…+15 градусов, на побережье - местами до +17 градусов, максимальная температура днем ожидается в пределах +16…+22 градусов. В начале недели будет теплее, в понедельник температура достигнет +26 градусов.