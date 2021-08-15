Будет ветрено! Прогноз синоптиков на следующую неделю

Наибольшее количество осадков прогнозируется в период со второй половины дня понедельника по четверг, а самым ветреным днем может быть среда, когда на побережье ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью около 20 метров в секунду.

В следующие выходные, вероятно, повысится атмосферное давление, в свою очередь количество осадков и скорость ветра уменьшатся.