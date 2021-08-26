Четверг будет дождливым и прохладным
В четверг на большей территории Латвии сохранится облачная и влажная погода с максимальной температурой воздуха +13...+17 градусов, сообщает агентство LETA.
В четверг на большей территории Латвии сохранится облачная и влажная погода с максимальной температурой воздуха +13...+17 градусов, сообщает агентство LETA.
Солнце выглянет только в восточной части страны и местами под Лиепаей. В Латгале, а также в Селии и на востоке Видземе воздух прогреется до +18...+21 градуса.
Местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
В Риге ожидается небольшой дождь и +14 градусов, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.