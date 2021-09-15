Станет прохладнее: прогноз синоптиков на ближайшую неделю

В четверг, 16 сентября, с запада приблизится циклон, в пятницу он будет расположен на юге от Латвии, затем переместится на юго-восток. Ожидается, что связанные с ним осадки в основном коснутся южной части Латвии. Скорее всего, дождь будет небольшим.

Ветер будет слабым и умеренным, с востока и северо-востока.