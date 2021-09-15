Станет прохладнее: прогноз синоптиков на ближайшую неделю
В конце этой и в первой половине будущей недели в Латвии похолодает, но, по прогнозам синоптиков, осадков будет немного.
В конце этой и в первой половине будущей недели в Латвии похолодает, но, по прогнозам синоптиков, осадков будет немного.
В четверг, 16 сентября, с запада приблизится циклон, в пятницу он будет расположен на юге от Латвии, затем переместится на юго-восток. Ожидается, что связанные с ним осадки в основном коснутся южной части Латвии. Скорее всего, дождь будет небольшим.
Ветер будет слабым и умеренным, с востока и северо-востока.
Из-за плотного слоя облаков в отдельные дни воздух днем не будет прогреваться даже до +10 градусов, а в самые солнечные дни максимальная температура воздуха составит около +15 градусов. Минимальная ночная температура в основном ожидается от 0 до +9 градусов.