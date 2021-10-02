Синоптики рассказали о вероятности первого снега в октябре

Как сообщает агентство LETA, на следующей неделе значительных осадков не ожидается, кроме того, воздух будет слишком теплым, чтобы пошел снег. В середине месяца вероятность снега по-прежнему будет мала, однако она немного вырастет к концу месяца.

В первой половине будущей недели усилится южный, юго-западный ветер - ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха достигнет +13...+18 градусов, а ночами на большей части территории Латвии она не будет опускаться ниже +5 градусов.

Возможно, во второй половине недели немного похолодает, но ветер стихнет.

Галерея: Осень в Латвии