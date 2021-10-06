Во второй половине недели температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов
Утром в пятницу и субботу температура воздуха местами в Латвии опустится до 0...-3 градусов, холоднее всего будет в Латгале, прогнозируют синоптики.
Утром в пятницу и субботу температура воздуха местами в Латвии опустится до 0...-3 градусов, холоднее всего будет в Латгале, прогнозируют синоптики.
Над Латвией окажется центральная часть антициклона, в связи с чем ветер стихнет, и в темное время суток под ясным небом температура воздуха резко понизится.
Как сообщает агентство LETA, до понедельника, 11 октября, облака лишь иногда будут закрывать небо, меньше их будет в юго-восточных районах, а больше - в северо-восточной части страны, где могут пройти и дожди.
На следующей неделе ожидается циклон, поэтому станет облачнее, периодически будут идти дожди, ожидается слабый или умеренный ветер переменчивого направления. По ночам температура воздуха будет опускать до 0...+7 градусов, а днем ожидается +8...+13 градусов.
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