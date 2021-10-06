Во второй половине недели температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов

Над Латвией окажется центральная часть антициклона, в связи с чем ветер стихнет, и в темное время суток под ясным небом температура воздуха резко понизится.

Как сообщает агентство LETA, до понедельника, 11 октября, облака лишь иногда будут закрывать небо, меньше их будет в юго-восточных районах, а больше - в северо-восточной части страны, где могут пройти и дожди.

В конце этой недели ожидается слабый южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем немного понизится и будет держаться в границах +11...+15 градусов.

На следующей неделе ожидается циклон, поэтому станет облачнее, периодически будут идти дожди, ожидается слабый или умеренный ветер переменчивого направления. По ночам температура воздуха будет опускать до 0...+7 градусов, а днем ожидается +8...+13 градусов.