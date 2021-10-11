Пн, 11.10.2021
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Прохладно и с дождями: синоптики сделали прогноз на неделю

Дождь. Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

На этой неделе на погоду в Латвии будут влиять циклоны, поэтому будет облачно, а осадки больше затронут Курземе, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

До четверга ожидается облачная погода, местами в Латвии пройдут дожди, чаще и сильнее они будут в Курземе, особенно на западе региона, где также возможны грозовые ливни и град. Возможно, в пятницу дождевые облака пересекут всю Латвию.

В ближайшие дни будет дуть слабый или умеренный переменный ветер, в пятницу он может смениться на сильный южный, юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха будет держаться в районе -1...+6 градусов, местами образуется туман. Днем воздух прогреется до +8...+12 градусов.

В первой половине следующей недели возможно усиление ветра и повышение температуры воздуха.

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