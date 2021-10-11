Прохладно и с дождями: синоптики сделали прогноз на неделю
На этой неделе на погоду в Латвии будут влиять циклоны, поэтому будет облачно, а осадки больше затронут Курземе, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На этой неделе на погоду в Латвии будут влиять циклоны, поэтому будет облачно, а осадки больше затронут Курземе, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
До четверга ожидается облачная погода, местами в Латвии пройдут дожди, чаще и сильнее они будут в Курземе, особенно на западе региона, где также возможны грозовые ливни и град. Возможно, в пятницу дождевые облака пересекут всю Латвию.
В ближайшие дни будет дуть слабый или умеренный переменный ветер, в пятницу он может смениться на сильный южный, юго-западный ветер.
В первой половине следующей недели возможно усиление ветра и повышение температуры воздуха.