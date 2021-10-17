На следующей неделе может выпасть первый снег
На следующей неделе ожидается дождливая и ветреная погода, а в выходные местами может выпасть первый снег, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе ожидается дождливая и ветреная погода, а в выходные местами может выпасть первый снег, прогнозируют синоптики.
Уже в начале недели возможен дождь со снегом, а к выходным местами может образоваться снежный покров.
В понедельник и в ночь на вторник во многих регионах ожидаются осадки в виде дождя с крупинками льда, местами с мокрым снегом. Во вторник утром и в ночь на среду температура воздуха опустится чуть ниже нуля.
В середине недели сильный юго-западный ветер принесет в Латвию более теплый воздух - в ночь на четверг температура может повыситься до +15 градусов. На побережье ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду, а количество осадков местами превысит 30 миллиметров.
В выходные станет холоднее. По прогнозам, на смену дождям придет снег и местами образуется снежный покров.
В прошлом году первые снежинки были замечены 18 октября в Латгале, а 19 октября утром снег выпал во многих регионах Видземе.