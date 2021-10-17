Вс, 17.10.2021
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На следующей неделе может выпасть первый снег

Иллюстративное фото ФОТО: Folya/Shutterstock

На следующей неделе ожидается дождливая и ветреная погода, а в выходные местами может выпасть первый снег, прогнозируют синоптики.

Уже в начале недели возможен дождь со снегом, а к выходным местами может образоваться снежный покров.

В понедельник и в ночь на вторник во многих регионах ожидаются осадки в виде дождя с крупинками льда, местами с мокрым снегом. Во вторник утром и в ночь на среду температура воздуха опустится чуть ниже нуля.

В середине недели сильный юго-западный ветер принесет в Латвию более теплый воздух - в ночь на четверг температура может повыситься до +15 градусов. На побережье ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду, а количество осадков местами превысит 30 миллиметров.

В выходные станет холоднее. По прогнозам, на смену дождям придет снег и местами образуется снежный покров.

В прошлом году первые снежинки были замечены 18 октября в Латгале, а 19 октября утром снег выпал во многих регионах Видземе.

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