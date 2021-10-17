На следующей неделе может выпасть первый снег

Уже в начале недели возможен дождь со снегом, а к выходным местами может образоваться снежный покров.

В понедельник и в ночь на вторник во многих регионах ожидаются осадки в виде дождя с крупинками льда, местами с мокрым снегом. Во вторник утром и в ночь на среду температура воздуха опустится чуть ниже нуля.

В середине недели сильный юго-западный ветер принесет в Латвию более теплый воздух - в ночь на четверг температура может повыситься до +15 градусов. На побережье ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду, а количество осадков местами превысит 30 миллиметров.

В выходные станет холоднее. По прогнозам, на смену дождям придет снег и местами образуется снежный покров.