Вс, 24.10.2021
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Понедельник в Латвии обещает быть солнечным

Солнечный день ФОТО: Renāte Stelpa

В понедельник во многих местах Латвии будет ясная и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ночью и с утра будет много облаков, местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ожидается от -1 градуса на востоке страны до +9 градусов на западном побережье Курземе.

Днем воздух прогреется до +7...+11 градусов.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

В понедельник в Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит от +4 градусов ночью до +10 градусов днем.

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