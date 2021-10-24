Понедельник в Латвии обещает быть солнечным
В понедельник во многих местах Латвии будет ясная и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В понедельник во многих местах Латвии будет ясная и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Ночью и с утра будет много облаков, местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ожидается от -1 градуса на востоке страны до +9 градусов на западном побережье Курземе.
Днем воздух прогреется до +7...+11 градусов.
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.
В понедельник в Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха составит от +4 градусов ночью до +10 градусов днем.