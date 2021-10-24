Понедельник в Латвии обещает быть солнечным

Ночью и с утра будет много облаков, местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ожидается от -1 градуса на востоке страны до +9 градусов на западном побережье Курземе.

Днем воздух прогреется до +7...+11 градусов.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.