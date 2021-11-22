Пн, 22.11.2021
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В понедельник воздух прогреется до +4 градусов; местами возможен небольшой снег

Иллюстративное фото ФОТО: MNStudio/Shutterstock

В понедельник в Латвии будет светить солнце, временами с северо-запада страны его будут закрывать облака, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня и вечером местами в Курземе и на севере Видземе пройдет кратковременный снег. Местами обледенеют догори, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, на побережье ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха повысится до -1...+4 градуса.

В Риге ожидается сухой и преимущественно солнечный день, будет дуть слабый юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +2 градусов.

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