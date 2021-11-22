В понедельник воздух прогреется до +4 градусов; местами возможен небольшой снег
В понедельник в Латвии будет светить солнце, временами с северо-запада страны его будут закрывать облака, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии будет светить солнце, временами с северо-запада страны его будут закрывать облака, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня и вечером местами в Курземе и на севере Видземе пройдет кратковременный снег. Местами обледенеют догори, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, на побережье ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха повысится до -1...+4 градуса.
В Риге ожидается сухой и преимущественно солнечный день, будет дуть слабый юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +2 градусов.